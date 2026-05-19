НовостиОбщество19 мая 2026 10:26

20 мая во Владимирской обьласти стартует конкурс "Самая красивая деревня-2026"

Победителей определят в сентябре
Виктория СУХОВА
фото со страницы Самая красивая деревня Владимирской области в ВКонтакте

20 мая в регионе стартует конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области – 2026».

Новшествами этого года станут «Конкурс символов – геральдического символа и гимна населённого пункта», конкурс «Самый активный юный житель села» и конкурс уличных стендов с историей населённого пункта «Путешествие сквозь эпохи». Также будут проводиться фотоконкурс «Жизнь деревни» и конкурс на наличие и состояние инфраструктуры пожаротушения.

По итогам всего конкурса будет определены обладатели гран-при, а также первого, второго и третьего мест в каждой из групп населённых пунктов. Дополнительно назовут лучших в различных номинациях. Итоги конкурса будут подведены в сентябре.