20 мая во Владимирской обьласти стартует конкурс "Самая красивая деревня-2026"

фото со страницы Самая красивая деревня Владимирской области в ВКонтакте

20 мая в регионе стартует конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области – 2026».

Новшествами этого года станут «Конкурс символов – геральдического символа и гимна населённого пункта», конкурс «Самый активный юный житель села» и конкурс уличных стендов с историей населённого пункта «Путешествие сквозь эпохи». Также будут проводиться фотоконкурс «Жизнь деревни» и конкурс на наличие и состояние инфраструктуры пожаротушения.

По итогам всего конкурса будет определены обладатели гран-при, а также первого, второго и третьего мест в каждой из групп населённых пунктов. Дополнительно назовут лучших в различных номинациях. Итоги конкурса будут подведены в сентябре.