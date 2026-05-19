В Александровском округе старый дуб претендует на звание главного дерева страны

Как сообщает Правительство Владимирской области, дуб Александровского муниципального округа стал участником конкурса на звание российского дерева года. Он проводится на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».

Этот дуб растет в деревне Наумово на улице Центральной у дома №10, его возраст эксперты оценили в 280 лет. Дуб имеет высоту в 23 метра и диаметр ствола в 1,96 метра.

В конкурсе участвуют 78 деревьев со всей России, и дуб из Владимирской области значится под номером 38. Проголосовать за него можно до 1 августа, после чего будут подведены итоги конкурса.