Во Владимирской области более 70% вакансий занимают рабочие специальности

Наиболее востребованными во Владимирской области по-прежнему остаются рабочие профессии. Из около 20 тысяч вакансий, 70,6 процента приходится именно на них. Требуются: оператор линии, швея, слесарь, водитель автомобиля, комплектовщик, электромонтёр, повар, станочник, токарь, фрезеровщик, сборщик и другие.

В кадровых центрах "Работа России" работают консультанты, которые помогают пройти профориентацию, подбирают подходящие вакансии, приглашают на мероприятия с работодателями, организуют собеседования. После выхода на работу сопровождают на этапе адаптации в новом коллективе.

Для тех, кто хочет сменить профессию, действует программа бесплатного переобучения. В перечне – 213 самых востребованных у работодателей профессий, в том числе 27 из них зарезервированы специально для участников СВО. Жителям области на портале «Работа России» доступно более 30 образовательных программ. Уже подано более 1 тысячи заявок.