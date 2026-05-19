В апреле мошенники украли у жителей Владимирской области 108 миллионов рублей

Аферисты продолжают обманывать жителей 33-региона. За апрель было зарегистрировано 128 дистанционных преступлений, было похищено 108 миллионов рублей.

Под предлогом оказания помощи полиции и сохранности денег на «безопасном» банковском счету мошенники завладели деньгами 49-летней жительницы Коврова. Женщина отдала больше 1,5 миллиона рублей - личных накоплений и оформленного кредита.

Таким же способом аферисты обманули 67-летнюю жительницу Меленковского района. Под предлогом погашения оформленного мошенническим путем кредита на 7 миллионов рублей, представляясь сотрудниками ФСБ и угрожая возбуждением уголовного дела, похитили 6,5 миллиона рублей. Большую часть денег женщина заняла у родственников, - рассказывают в областном УМВД.

45-летний житель Радужного, планируя купить автомобиль из Европы, лишился 3,5 миллионов рублей. Представившись сотрудником компании, специализирующейся на продажах европейских авто, аферист, ведя переписку в мессенджере и пересылая якобы подлинную документацию, убедил потерпевшего сделать несколько переводов денежных средств.

По всем фактам заведены и расследуются уголовные дела.