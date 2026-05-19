В Коврове в пруду на улице Жуковского обнаружено тело мужчины

Как сообщили в Поисково-спасательном отряде города Коврова, 16 мая около 9 часов утра в отряд поступила информация из полиции о необходимости извлечь из пруда на улице Жуковского тела мужчины, которого там обнаружили.

Спасатели прибыли на место и при помощи надувной лодки извлекли погибшего из воды, передав тело полицейским.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области рассказали, что по факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, погибшим оказался 56-летний житель Коврова, криминального следа в его смерти пока не усматривается. Причину смерти должны назвать эксперты по результатам судебно-медицинской экспертизы.