Во Владимире подрядчик пытался похитить 6 миллионов при капитальном ремонте дома

После проверки прокуратуры во Владимире завели уголовное дело о попытке хищения почти 6 миллионов рублей при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома

Было установлено, что Фонд капремонта региона заключил со строительной компанией договор о проведении капитального ремонта фасада одного из многоквартирных домов областного центра на сумму более 27 миллионов рублей.

Руководитель подрядной организации составил и предъявил к оплате акт приемки выполненных работ с завышением суммы почти на 6 миллионов рублей. По части работ завышены их объем и стоимость, часть включенных в акт мероприятий фактически вообще выполнены не были, отмечают в областной прокуратуре.

Заказчик указанные работы не принял и не оплатил.

Следком Владимирской области завел уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере".