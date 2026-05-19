Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 8:06

Во Владимире подрядчик пытался похитить 6 миллионов при капитальном ремонте дома

Заведено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После проверки прокуратуры во Владимире завели уголовное дело о попытке хищения почти 6 миллионов рублей при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома

Было установлено, что Фонд капремонта региона заключил со строительной компанией договор о проведении капитального ремонта фасада одного из многоквартирных домов областного центра на сумму более 27 миллионов рублей.

Руководитель подрядной организации составил и предъявил к оплате акт приемки выполненных работ с завышением суммы почти на 6 миллионов рублей. По части работ завышены их объем и стоимость, часть включенных в акт мероприятий фактически вообще выполнены не были, отмечают в областной прокуратуре.

Заказчик указанные работы не принял и не оплатил.

Следком Владимирской области завел уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере".