Во Владимирской области презентовали книгу о прокурорах царской России

18 мая в прокуратуре Владимирской области состоялась презентация книги Олега Пленкина «Персональный состав Владимирских прокуроров (XVIII в. -1917 г.)». В мероприятии принял участие автор книг о Нюрнбергском трибунале, выдающийся юрист, писатель, историк, более 40 лет проработавший в прокуратуре, в том числе в должности заместителя Генерального прокурора РФ Александр Звягинцев.

В своей книге автор привел подробные сведения обо всех чиновниках, служивших в органах прокуратуры Владимирской области, начиная с XVIII века и заканчивая 1917 годом. То есть советское время Олег Пленкин уже не брал. Книга включает 463 статьи о фискалах и духовных инквизиторах, провинциальных и губернских прокурорах, стряпчих, товарищах прокурора и других.

При этом издание содержит уникальные иллюстрации, многие изображения публикуются впервые. Александр Звягинцев отметил фундаментальность и кропотливость проделанной работы. В завершении мероприятия автор подарил организаторам и гостям подписанные экземпляры своей книги.