В Петушинском округе ликвидируют пожар на мусорном полигоне

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По информации наших источников, около 4 часов утра 19 мая было зафиксировано возгорание на мусорном полигоне Бабанино, что находится на границе Петушинского и Собинского округов. Данный полигон находится в ведении регоператора «Хартия».

По предварительным данным, на месте уже работают необходимые силы и средства, сейчас пожар локализован на площади 1200 квадратных метров, тушение продолжается. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области подтвердили эту информацию и добавили, что их подразделения тоже принимают участие в тушении, однако основную работу по ликвидации пожара проводит администрация Петушинского округа.

Сейчас тушение продолжается, информация уточняется.