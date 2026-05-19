Во Владимирской области пройдет этап велогонки "Россия"

Во Владимирской области пройдёт многодневная велогонка «Россия». Она включает восемь этапов в девяти городах страны с мая по сентябрь и объединит более 2 тысяч участников. Общий километраж – более 500 километров по красивым историческим местам.

Первый этап велогонки 16 мая стартовал в Костромской области, где в его рамках прошли велофестиваль, экскурсионный забег и гастрофестиваль. Более 500 спортсменов и просто любителей велопрогулок вышли на старт. Также состоялась передача эстафеты велогонки во Владимирскую область.

В церемонии от 33-го региона приняли участие министры физической культуры и спорта Наталья Федорова и предпринимательства и туризма Юлия Бояркина.

По словам Натальи Федоровой, второй этап состоится в Суздале 6 июня. В нашей области групповая велогонка в один круг длиной 85 километров соединит два древних города – Владимир и Суздаль. Она станет частью регионального фестиваля «Велолето-2026».

К велогонке приурочено проведение гастрофестиваля на Торговой площади в Суздале. Мероприятие объединит дегустацию уникальных блюд от ресторанов и фермеров, кулинарные мастер-классы и развлекательную программу.

Для спортсменов из Владимирской области предусмотрена специальная квота на участие в домашнем этапе велогонки «Россия», для этого необходимо отправить заявку с указанием ФИО, населённого пункта, даты рождения и потребности в трансфере на почту sportcentr@inbox.ru.