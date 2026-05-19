В Александрове продолжается модернизация системы теплоснабжения

Как сообщила глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова, за минувшие пять лет удалось построить 11 котельных и реконструировать более 26 километров тепловых сетей, причем в 2026 году будут приняты и запущены еще два объекта.

Так, в Александрове находится на завершающей стадии котельная по улице Революции. Пробный пуск на трое суток уже провели и сейчас продолжаются пусконаладочные работы. К грядущему отопительному периоду 2026-2027 годов ее запустят полноценно.

Если все пойдет по плану, новая котельная принесет тепло в 25 многоквартирных домов с количеством жителей более 3000 человек, а также в детский сад и в железнодорожную поликлинику.