Во Владимире планируют благоустроить парковку возле Казанского родника

Как сообщает администрация города Владимира, временно исполнябщий полномочия главы города Владимира Сергей Волков на днях посетил Казанский родник на улице Верхняя Дуброва и заявил, что необходимо привести в порядок парковку, на которой приезжающие к роднику владимирцы оставляют свои машины.

Кроме того, благоустройства требует пешеходная дорожка от автобусной остановки. Также в ходе визита обсуждался вопрос о дополнительных технических мерах, дабы предотвратить подтопления и загрязнение водоотводной трубы.

Таким образом, работы по благоустройству Казанского родника будут продолжены.