Во владимирском сквере на улице Комиссарова установили домики для уток

скрин с видео со страницы МКУ "Зеленый город" в ВК

18 мая сотрудники службы благоустройства МКУ "Зеленый город" установили домики для уток, обитающих на пруду в сквере на улице Комиссарова. На зиму их убирали и приводили в порядок.

На этот раз было решено установить всего два домика, а на месте предполагаемого третьего специалисты обустроили платформу для отдыха птиц. Такое решение было принято по совету жителей: они отметили, что именно пернатые любят отдыхать здесь. Платформа особенно полезна для подрастающих утят, которые только учатся плавать: здесь они могут набраться сил.

Кроме того, специалисты очистили поверхность пруда от мусора.