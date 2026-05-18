Начальник областного УМВД проверил работу отдела полиции Гусь-Хрустального

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях начальник регионального главка полиции Игорь Белецкий прибыл с рабочим визитом в межмуниципальный отдел МВД России «Гусь-Хрустальный».

В ходе совещания с участием руководителей силовых структур, руководства города и округа, а также представителей Общественного совета и Совета ветеранов были проанализированы результаты работы отдела полиции и обсуждены текущие вопросы.

Затем Игорь Белецкий познакомился с работой отдела, посетил дежурную часть и рабочие кабинеты сотрудников, а также проверил состояние материально-технической обеспеченности.

Завершился визит награждением отличившихся сотрудников и возложением цветов к мемориалу в честь погибших при исполнении служебных обязанностей.