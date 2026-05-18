Во Владимире началась установка нового памятника пограничнику

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, на пересечении улиц Белоконской и Горького начался монтаж нового мемориала, которому дали название «Пограничникам всех поколений». Автором монумента стал скульптор Николай Клименко.

В мэрии отметили, что памятник посвящен всем владимирцам, которые в разные годы стояли на страже рубежей Родины.

18 мая конструкции монумента привезли к месту установки, после чего специалисты приступили к укладке основания и монтажу пьедестала. Саму скульптуру и столб пограничника планируется установить 19 мая.