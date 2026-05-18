В Вязниках усадьбу Демидовых продали за один рубль

Фото с сайта torgi.gov.ru

В Вязниках подведены итоги торгов по продаже особняка Демидовых. Поскольку на торги заявился всего один участник, их признали несостоявшимися. Тем не менее договор купли-продажи все равно будет заключен. Его цена - 1 рубль.

Судя по документам, на торги заявилась Юлия Волкова. В течение семи лет ей необходимо отреставрировать здание.

Отметим, что последние годы четырехэтажное здание площадью почти 1000 квадратных метров находится в запустении. В обследовании сказано, что износ составляет около 39 процентов. На фундаменте и перекрытиях есть трещины, протекает крыша, двери просели, полы сильно износились.