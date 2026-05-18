НовостиОбщество18 мая 2026 12:18

"Ночь музеев" в ВСМЗ посетило более 10 тысяч человек

Акция состоялась в минувшие выходные
Виктория СУХОВА
фото ВСМЗ

16 мая Владимирская область присоединилась к Всероссийской акции "Ночь музее". В этом году тема носила название «Родное».

К акции присоединились как небольшие частные музеи, Центр ИЗО, так и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Последний подготовил более 50 мероприятий, которые прошли во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, Александрове и Муромцево.

Более 10 тысяч человек посетили постоянные и временные экспозиции музея-заповедника, а также приняли участие в специальных экскурсиях, детских программах, мастер-классах и концертах.

А сегодня, 18 мая, в Международный день музея посетить экспозиции ВСМЗ можно бесплатно.