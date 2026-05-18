Во Владимире опору ЛЭП убрали с земельного участка многодетной семьи

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в прокуратуру Владимира пришел местный житель, многодетная семья которого получила участок земли для строительства жилого дома в микрорайоне Лунево.

Оказалось, что на переданном семье участке энергетики установили опору линии электропередач, которая мешала домочадцам пользоваться землей.

После вмешательства прокуратуры руководителю электросетевой компании было внесено представление, после чего опору ЛЭП демонтировали и перенесли за пределы участка многодетной семьи.