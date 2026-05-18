НовостиОбщество18 мая 2026 12:14

Во Владимире опору ЛЭП убрали с земельного участка многодетной семьи

Нарушение обнаружено прокуратурой после обращения местного жителя
Алексей КОТМЫШЕВ
Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в прокуратуру Владимира пришел местный житель, многодетная семья которого получила участок земли для строительства жилого дома в микрорайоне Лунево.

Оказалось, что на переданном семье участке энергетики установили опору линии электропередач, которая мешала домочадцам пользоваться землей.

После вмешательства прокуратуры руководителю электросетевой компании было внесено представление, после чего опору ЛЭП демонтировали и перенесли за пределы участка многодетной семьи.