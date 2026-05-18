За неделю от укусов клещей пострадал 131 житель Владимирской области

Во Владимирской области продолжают регистрировать присасывание клещей. По данным на 18 мая, от них пострадал 131 человек, в том числе 30 детей. А начиная с марта, когда был зафиксирован первый укус, в больницы обратилось 311 человек, среди которых 86 детей, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области еженедельно исследует клещей на заражённость инфекциями. За последнюю неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружено 13 положительных находок. 10 клещей были заражены боррелиозом, 2 - моноцитарным эрлихиозом и 1 - гранулоцитарным анаплазмозом.

Лаборатория для исследования клещей расположена по адресу: Владимир, ул. Токарева, д.5. Время работы: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.