Во Владимире 18-летний парень трижды обокрал один и тот же магазин

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 18-летний молодой человек из Владимира обвиняется в трех кражах, совершенных с января по март текущего года.

По версии следствия, парень трижды взламывал замок входной двери и пробирался в один и тот же торговый павильон на территории областного центра, откуда забирал деньги и различные товары. Общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

Через некоторое время оперативники вычислили и задержали его, в совершении преступлений молодой человек сознался и полностью признал свою вину. Товар он продавал по дешевой стоимости, а полученные деньги, как и украденную наличность, потратил.

На днях расследование уголовного дела было завершено и с утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в суд.