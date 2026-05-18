Жительницу Вязниковского района укусила гадюка

фото Госохотинспекции Владимирской области

В минувшие выходные в приемный покой Вязниковской районной больницы обратилась женщина, которую укусила гадюка. Инцидент произошел во время обычных садово-огородных работ — женщина сажала картошку и не заметила змею. Рептилия укусила её за палец.

По словам главврача больницы Светланы Максимовой, пациентке были оперативно проведены все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, включая введение противозмеиной сыворотки. На данный момент её состояние оценивается как средней тяжести, жизни ничего не угрожает.

В связи с этим врачи напоминают правила безопасности. Работая в высокой траве или на участке, надевайте высокие резиновые сапоги и плотные перчатки. Прежде чем опустить руку в куст или сорняк, поворошите траву палкой. Змея услышит вибрацию и уползет. Никогда не пытайтесь поймать или убить гадюку — в момент агрессии она кусает молниеносно.

При укусе нельзя прижигать рану, накладывать жгут (кроме укуса в шею) или пить алкоголь. Нужно обильно промыть рану, принять антигистаминное, обеспечить неподвижность конечности и срочно ехать в больницу.