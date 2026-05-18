Умер экс-председатель Совета народных депутатов Кольчугино Виктор Наяшков

фото со страницы Алексея Андрианова

17 мая скончался бывший председатель Совета народных депутатов Кольчугинского района Виктор Наяшков.

Он родился в Кольчугино в 1947 году, учился в Кольчугинском техникуме по обработке цветных металлов, затем заочно окончил Ивановский университет, а также Академию госслужбы при Президенте РФ.

С 1968 по 1979 год он работал на Кольчугинском заводе имени Орджоникидзе. Позже был избран генеральным директором завода обработки цветных металлов. С 1996 года трудился заместителем генерального директора ОАО «Кольчугцветмет». С 1979 года — инструктор Кольчугинского горкома КПСС, в 1981 году назначен директором СПТУ-11 г. Кольчугино.

Лауреат премии купца Кольчугина, член-корреспондент Международной академии наук, экологии и безопасности человека.