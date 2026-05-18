НовостиОбщество18 мая 2026 10:43

Умер экс-председатель Совета народных депутатов Кольчугино Виктор Наяшков

Об этом сообщил глава Кольчугинского муниципального округа Алексей Андрианов
Виктория СУХОВА
фото со страницы Алексея Андрианова

17 мая скончался бывший председатель Совета народных депутатов Кольчугинского района Виктор Наяшков.

Он родился в Кольчугино в 1947 году, учился в Кольчугинском техникуме по обработке цветных металлов, затем заочно окончил Ивановский университет, а также Академию госслужбы при Президенте РФ.

С 1968 по 1979 год он работал на Кольчугинском заводе имени Орджоникидзе. Позже был избран генеральным директором завода обработки цветных металлов. С 1996 года трудился заместителем генерального директора ОАО «Кольчугцветмет». С 1979 года — инструктор Кольчугинского горкома КПСС, в 1981 году назначен директором СПТУ-11 г. Кольчугино.

Лауреат премии купца Кольчугина, член-корреспондент Международной академии наук, экологии и безопасности человека.