Во Владимирской области дорожные камеры сменили места дислокации

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, с 18 по 24 мая передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения будут работать на ряде участков федеральных и региональных автомобильных дорог.

Так, на федеральной трассе М-7 «Волга» они разместятся на 103, 116 и 331 километрах, в то время как на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» они будут работать на 317 километре основного хода, а также на 10 километре западного соединения с трассой М-7.

Еще один комплекс поставят на трассе А-108 «Московское большое кольцо» на 153 километре.

Что касается региональных дорог, то здесь камеры поставят на 80 километре трассы «Касимов-Муром-Нижний Новгород», на 116 килотметре трассы «Владимир-Муром-Арзамас», на 0 километре дороги «Пересекино-Алачино» в сторону Доброграда, на трассе «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» в Александрове на улице Кольчугинская, 57.

Кроме того, по одному комплексу выставят на 4 километре шоссе «Бетонка-Черново», на 8 километре шоссе «Владимир-Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» и на 5 километре автодороги «Юрьев-Польский-Кольчугино».

Водителям следует быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения.