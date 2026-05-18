Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 10:14

В Судогодском районе завершается ремонт дороги "Павловское - Тюрмеровка"

Участок длиной 1,1 километра ремонтируют в рамках нацпроекта
Алексей СУХОВ
Фото ГБУ «Владупрадор».

Фото ГБУ «Владупрадор».

Правительство Владимирской области со ссылкой на Минтранс региона сообщает, что в Судогодском муниципальном округе завершается ремонт участка трассы "Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка". Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в Минтрансе, протяжённость участка ремонта составляет 1,1 км. А всего в этом дорожном сезоне будет приведено в норматив 4,6 км трассы "Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка". Ещё 2 отрезка протяженностью 3,5 км обновят в Ковровском муниципальном округе.

В перечне работ на всех участках ремонта – фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоёв из асфальтобетонной смеси. Также предусмотрено укрепление и планировка обочин.