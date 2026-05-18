В Судогодском районе завершается ремонт дороги "Павловское - Тюрмеровка"

Правительство Владимирской области со ссылкой на Минтранс региона сообщает, что в Судогодском муниципальном округе завершается ремонт участка трассы "Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка". Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в Минтрансе, протяжённость участка ремонта составляет 1,1 км. А всего в этом дорожном сезоне будет приведено в норматив 4,6 км трассы "Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка". Ещё 2 отрезка протяженностью 3,5 км обновят в Ковровском муниципальном округе.

В перечне работ на всех участках ремонта – фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоёв из асфальтобетонной смеси. Также предусмотрено укрепление и планировка обочин.