Дачники Владимирской области переходят на прямые договоры с энергетиками

Пресс-служба компании "Энергосбыт Волга" сообщает, что с ними заключили прямые договоры уже более 14 тысяч дачников Владимирской области. Самыми активными стали члены СНТ Александровского района – 4,6 тысячи договоров, Киржачского района - 2,7 тысячи и Юрьев-Польского – более 1,5 тысячи клиентов. Всего на данный момент компания обслуживает почти 700 садовых товариществ по всей Владимирской области.

Что дает заключение прямого договора? Он обеспечивает прозрачные отношения между клиентом и гарантирующим поставщиком. Дачник платит за потреблённую электроэнергию на своем дачном участке уже не в общую кассу СНТ, а напрямую в «Энергосбыт Волга».

Для заключения прямого договора необходимо обратиться к гарантирующему поставщику с заявлением и приложить к нему следующие документы:

- копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность;

- документы, подтверждающие право собственности, владения и (или) пользования энергопринимающими устройствами/земельным участком. Например, выписка из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, договор аренды земельного участка и т.п.;

- документ, подтверждающий технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации энергопринимающих устройств. При отсутствии такого документа - документы, подтверждающие наличие членства в СНТ;

- документ о допуске в эксплуатацию прибора учёта при его наличии. При отсутствии такого документа предоставляются сведения об установленном приборе учёта – тип, заводской номер, класс точности, показания на дату подачи заявления о заключении договора.

После получения заявления и полного пакета документов в компании создадут для клиента личный кабинет на своём сайте и разместят там проект договора энергоснабжения и информацию о допуске в эксплуатацию уже имеющегося у клиента прибора учёта электроэнергии.