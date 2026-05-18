В Камешково простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

14 мая в городе Камешково проводили в последний путь участника специальной военной операции Андрея Кондратенко.

Мужчина родился в 1988 году. В июне 2023 года заключил контракт на военную службу с Министерством обороны РФ. Служил наводчиком-оператором мотострелкового батальона в звании младший сержант. Погиб при выполнении боевой задачи в Харьковской области.

Военнослужащего контрактной службы младшего сержанта Андрея Кондратенко похоронили с воинскими почестями на кладбище города Камешково.

Администрация Камешковского округа и Совет народных депутатов Камешковского муниципального округа выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.