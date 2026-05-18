НовостиПроисшествия18 мая 2026 8:04

В Петушинском районе тело убитого мужчины закопали на садовом участке

Во Владимирской области раскрыто убийство, сопряженное с кражей
Алексей КОТМЫШЕВ
Как сообщают Прокуратура Владимирской области и Следственное управление СК России по региону, на днях завершено расследование уголовное дело по факту убийства и кражи, в которых обвиняется 48-летняя жительница деревни Старое Перепечино Петушинского района.

По версии следствия, 16 ноября 2025 года хозяйка деревенского дома вместе со своим приятелем проводила время за алкогольными напитками, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

Женщина толкнула гостя, отчего тот упал, ударился головой об пол и потерял сознание. Однако это не остановило хозяйку: будучи очень обиженной на приятеля, она взяла веревку, и задушила ей мужчину.

Испугавшись того, что натворила, женщина закопала тело убитого на своем приусадебном участке, а потом с приложения, установленного на его мобильном телефоне, перевела себе и на счета знакомых более 134 тысяч рублей и совершила при помощи этого телефона покупки.

Когда мужчину объявили в розыск, как без вести пропавшего, подозрение пало на женщину, которую вскоре задержали. Свою вину она полностью признала.

Уголовное дело предстоит рассматривать Петушинскому районному суду, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.