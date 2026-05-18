В Муроме произвели перерасчет платы за горячую воду и отопление

Прокуратура в Муроме потребовала произвести перерасчет платы за горячую воду и отопление.

Было установлено, что из-за аварийных ситуаций жильцам ряда многоквартирных домов по улицам Октябрьская, Мечникова, Л.Толстого, Артема и других во время отопительного сезона горячая вода и отопление в квартиры подавались с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, сообщает надзорное ведомство.

Городской прокуратурой внесено представление руководителю ресурсоснабжающей организации. На ответственное должностное лицо заведено дело об административном правонарушении.

По результатам вмешательства потребителям произведен перерасчет платы на общую сумму почти 390 тысяч рублей.