В Гусь-Хрустальном начался снос здания бывшей почты и телеграфа

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин на своей странице в ВК рассказал, что в Гусь-Хрустальном активно взялись за благоустройство центра в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

В частности, 14 мая начались работы по сносу здания бывшей почты и телеграфа. Данное назначение здание носило в советские годы, а затем в нем размещалось казначейство и служба единого заказчика.

Власти города пытались продать этот объект по улице Калинина N11. При этом новым владельцам надо было привести его в надлежащий вид, по крайней мере, обновить фасад, подвести коммуникации и так далее. Желающих не нашлось. Поэтому руководство города совместно с депутатами приняли решение его снести. После сноса здания власти планируют освободившуюся территорию объединить с площадью Свободы, где уже до этого проводились работы по благоустройству. В рамках этой работы на площади появились новые арт-объекты. В частности памятники Мальцову и Гусю.