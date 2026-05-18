Во Владимире 85-летнюю бабушку сбили насмерть во дворе собственного дома

Фото из телеграм-канала прокуратуры Владимирской области.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила, что передала в суд дело о «смертельном» ДТП в областном центре. Перед судом предстанет 23-летний парень, которого обвиняют по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным прокуратуры, в марте текущего года молодой человек по просьбе приятеля на собственном автомобиле «Газель» привез мебель из Московской области во Владимир. Во дворе одного из домов на улице Верхняя Дуброва он начал сдавать назад, при этом не убедился, что позади машины никого нет. Проехав несколько метров, водитель услышал крик мужчины и остановил машину. Оказалось, что он задавил 85-летнюю женщину, что шла по тротуару. Соседи и водитель автомобиля пытались оказать пострадавшей первую помощь, однако от многочисленных травм бабушка скончалась до приезда скорой.

Свою вину парень признал полностью. Уголовное дело будет рассмотрено Ленинским районным судом города Владимира. Мужчине грозит срок до 5 лет.