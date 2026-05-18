В Киржачском районе пожилой водитель погиб в ДТП с двумя автомобилями

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 мая в 8.50 на 147 километре автодороги А-108 «Московское большое кольцо».

По предварительным данным, 73-летний водитель «Жигулей» пятой модели начал выезжать с прилегающей территории и разворачиваться, в результате чего столкнулся с «УАЗом» грузовой модификации, которым управлял 35-летний шофер.

От удара «Жигули» вылетели с дороги и врезались в опору линии электропередач. К сожалению, пожилой водитель, управлявший автомобилем, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка.