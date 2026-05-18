В Суздале завершен капремонт канализационной напорной линии

В Суздале в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был выполнен капитальный ремонт напорной линии КНС 4 коллектор 1,2.

Общая протяженность обновленных сетей водоотведения составила 2 092 метра, качество жилищно-коммунальных услуг было улучшено для 6,5 тысяч жителей города.

Во время ремонтных работ установлены напорные трубы из полиэтилена низкого давления с высокой кольцевой жесткостью, устойчивые к агрессивным средам и перепадам давления. Срок службы новых труб составляет не менее 50 лет.

Общая стоимость работ составила 20,4 миллиона рублей. Из них федеральные средства - 12, 79 миллиона рублей.