Почтальон из Петушинского района может стать лучшей в России

Татьяна Кутырева, почтальон из Петушинского округа, со стажем работы 26 лет, представляет Владимирский регион в финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Об этом сообщает Правительство Владимирской области.

Сейчас идет голосование за лучшего «Народного почтальона». И у Татьяны есть шансы стать победительницей. Но для этого нужно, чтобы за нее активней голосовали. Отдать свой голос за женщину нужно до 25 мая по ссылке.

«Победитель регионального этапа — преданная своему делу почтальон Татьяна Кутырева. Она помогает жителям, принимает участие в сборе помощи для отправки в зону СВО и приграничные территории и просто очень любит свою работу. Всех неравнодушных жителей региона прошу проголосовать за нашего участника», - заявил региональный координатор проекта «Российское село» Айтуган Текегалиев.