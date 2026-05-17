Парень из Собинки забрал деньги из сейфа магазина, в котором он работал

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает о том, что в Гусь-Хрустальном местные полицейские передали в суд дело в отношении 21-летнего молодого человека из Собинки, которого обвиняют в "присвоении денежных средств".

Все произошло летом 2025 года, когда в дежурную часть полиции обратился представитель сетевого магазина, расположенного в Гусь-Хрустальном, который сообщил о том, что из служебного сейфа пропали деньги. Полицейские в итоге установили, что к совершению преступления причастен 21-летний заместитель управляющего торговой точки. Молодой человек, пользуясь должностными полномочиями и имея доступ к помещению, в котором хранилась выручка, похитил 10 тысяч рублей. Похищенную наличность он потратил.

Уже в ходе следствия обвиняемый признался в преступлении и возместил причиненный работодателю материальный ущерб. Тем не менее от ответственности это его не ограждает. Так что теперь дело будет рассматриваться в суде.