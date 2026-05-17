В Киржачском районе открыли детский сад-клуб

Фото со страницы Елены Карповой в ВК.

Глава Киржачского района Елена Карпова сообщил на своей странице в ВК, что 16 мая в Киржачском муниципальном округе открылся детский сад-клуб нового типа под названием "Бэбизклуб". Появился он в микрорайоне Красный Октябрь, на базе МФК «ГринЛайт». Необычность данного заведения состоит в том, что детский сад-клуб будет принимать детей от 8 месяцев до 12 лет.

Как сообщила Елена Карпова, клуб работает по двум направлениям: развивающие занятия+кратковременное пребывание («Бэби-клуб») и детский сад полного дня с питанием, прогулками и расширенной программой («Бэби-сад»). Группы будут небольшими - до 15 человек, с каждой из которых постоянно работают 2–3 специалиста. Для детского сада здесь есть все - игровые и спальные комнаты, столовая, медицинский кабинет, соляная пещера, зал для мероприятий и спорта, а также родительская зона с онлайн-трансляцией занятий.

В церемонии открытия и перерезания ленточки приняла участие не только Елена Карпова, но и председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко. Приехала в Киржач и заместитель министра образования Владимирской области Ольга Серегина.