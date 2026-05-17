В Камешковском районе мужчине дали условный срок за контрабанду леса

Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что во Владимирской области вынесли приговор контрабандисту леса, который вывез лесоматериалов на сумму более 500 тысяч рублей. Приговор по делу 41-летнего жителя Камешковского района вынес местный районный суд. Он признал того виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

Как стало известно из пресс-релиза прокуратуры, дело по вывозу лесоматериалов на территорию иностранного государства мужчина наладил в 2021 году. На транспорте он вывозил из Владимирской области бревна деревьев хвойных пород. Через электронный документооборот он передал в таможню декларацию с недостоверными сведениями о том, откуда взялись бревна. Однако правда все же выплыла наружу.

В итоге, суд наказал контрабандиста сроком в 1 год условно с испытательным сроком 1 год. При этом с жителя Камешковского района взыскали весь ущерб от вывезенной заграницу древесины.