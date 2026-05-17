Ушел из жизни депутат Кольчугинского СНД и ветеран СВО Анатолий Пискаев

Алексей Андрианов, глава Кольчугинского муниципального округа сообщил на своей странице в ВК, что ушёл из жизни депутат Совета народных депутатов Кольчугинского МО Аналий Пискаев. Также он являлся ветераном СВО, меценатом и многодетным отцом (у него пятеро детей).

Он родился 2 января 1978 года в Москве, но с 26 лет он жил и работал в Кольчугинском районе. В Кольчугино он организовал производственное предприятие вторичной металлургии ООО «Стимул+», где работал сначала техническим, а затем генеральным директором. Депутатом он стал в 2015 году. При этом какое-то время он совмещал работу в СНД со службой в зоне проведения Специальной военной операции. Анатолий Пискаев получил много наград, в том числе Орден Суворова.

Прощание с Анатолием Пискаевым состоится 19 мая с 13 до 14 часов в Зале прощаний по адресу: улица Гагарина, 4А.