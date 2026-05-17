Во Владимирской области 16-17 мая сохраняется угроза беспилотной опасности

Во Владимирской области уже вторые сутки сохраняется угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в канале экстренного оповещения населения "РСЧС Владимирская область", созданным Министерством региональной безопасности 33 региона.

Власти просят соблюдать меры безопасности, избегать открытых пространств. И в случае опасности или обнаружения БПЛА звонить по телефону 112.

При этом Министерство обороны РФ сообщило у себя в телеграм-канале, что 16 мая в период с 15.00 до 20.00 в Центральной части России, а также над акваторией Черного моря дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов. Среди перечисленных регионов упоминается и Владимирская область. В более поздних сводках наш регион уже не упоминался, хотя над нашими соседями по ЦФО БПЛА сбивались.