В Судогде спустя год снесли дом на улице Ленина, у которого обрушилась стена

В Судогде, наконец-то, снесли аварийный дом на улице Ленина. Для этого понадобилось всего-то более года. О том, что дело доведено до конца сообщили представители фонда «Возрождение», поблагодарившие за это главу Судогодского муниципального округа Нину Медведеву.

Напомним, что двухэтажный дом на улице Ленина в Судогде прославился в самом конце я нваря 2025 года, когда произошло обрушение части стены нежилой части дома. Стена обвалилась на тротуар возле здания. И по воле счастливого случая только не пострадал тогда никто. Обрушением занялась прокуратура. На место происшествия выезжал прокурор Судогодского района Руслан Аннаев.

В итоге выяснилось, что еще в июле 2024 года чиновники после обследования состояния указанного здания признало его аварийным. У дома в критическом состоянии находились его основные элементы, часть перекрытий была разрушена, при это не было части крыши! В августе 2024 года власти направили жильцам требования о проведении капитального ремонта, реконструкции или сносе дома. И всё! Прокуратура по результатам проверки направила в адрес врио главы администрации представление исправить ситуацию. Как видим, даже после этого на снос здания понадобилось 1 год и три месяца.