В Собинке местного жителя обвиняют в убийстве из-за спора о езде на квадроцикле

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, 68-летний житель села Устье Собинского округа обвиняется в совершении убийства, а также в угрозе убийством.

По версии следствия, вечером 4 января компания родственников отдыхала на одном из участков в родном селе Устье. В какой-то момент один из мужчин вместе с мужем сестры сел на квадроцикл и поехал к своему дому, расположенному неподалеку.

В какой-то момент квадроцикл попал в вырытую канаву, в результате чего оба седока выпали, а машина застряла. Мужчины решили, что яму на дороге выкопал местный пенсионер, который раньше уже высказывал претензии по поводу поездок селян на квадроциклах. Более того, этот же мужчина уже ставил на дороге препятствия.

Обнаружив своего обидчика дома, селяне начали ругаться, и вскоре ссора перешла в драку, в ходе которой пенсионеру нанесли несколько ударов. После этого гости удалились, а обиженный хозяин взял из дома охотничье ружье «ИЖ-43» и пошел за оппонентами. Те в тот момент стояли рядом с квадроциклом. Тогда пенсионер высказал им угрозу убийством и выстрелил в их сторону, после чего один из мужчин попытался отобрать у него ружье, однако тот произвел выстрел на поражение, причинив ему рану грудной клетки и живота с множеством внутренних повреждений. К сожалению, пострадавший от полученных ран скончался на месте.

Сам пенсионер вину признал частично. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Собинский городской суд.