Во Владимирской области на один трактор приходится 223 гектара пашни

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области вовсю идет посевная кампания. Сельскохозяйственные предприятия высаживают агрокультуры, чтобы осенью собрать обильный урожай. А во Владимирстате в поддержку аграриям подготовили статистику по Владимирской области, которая рассказывает о том, сколько техники в регионе помогает в сельском хозйстве.

По данным владимирских статистиков, на начало года в распоряжении сельскохозяйственных организаций 33 региона находятся 1607 тракторов. И это на самом деле хорошие цифры, так как если посмотреть, сколько тракторов приходится на тысячу гектаров пашен, то Владимирская область имеет показатели выше среднероссийских. Если у нас в регионе на тысячу гектаров приходится в среднем 4,5 трактора, то в стране на эту же площадь получается лишь 2,7 трактора. То есть один трактор у нас обслуживает где-то 223 гектара пашни.

Также во Владимирстате отметили, что парк сельскохозяйственной техники регулярно обновляется. 103 трактора были куплены в 2025 году. Помимо тракторов предприятия региона используют дополнительное оборудование. В частности, 988 тракторных прицепов, 871 борону, 435 плугов, 390 культиваторов, 350 машин для посева и 301 косилку.