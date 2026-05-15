Во Владимире «умерший» мужчина добивается восстановления своих прав

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку по обращению местного жителя, который стал заложником серьезной ситуации.

В ходе проверки установлено, что 62-летний мужчина, являющийся инвалидом второй группы, весной 2025 года был госпитализирован и лечился в одной из больниц до декабря 2025 года. Свои вещи, включая телефон и паспорт, он передал родному брату, с которым жил в одной квартире. По договоренности, оставшийся в квартире брат должен был забрать родственника после выписки.

Однако в назначенный день брат не приехал, и после выписки бывший пациент поехал домой сам. Там он обнаружил опечатанную дверь со следами взлома. Соседи рассказали ему, что в квартире нашли труп, который идентифицировали, как его самого. На самом же деле умершим оказался брат бывшего пациента, при котором нашли паспорт родственника и, с учетом внешнего сходства, перепутали.

В итоге в ЗАГСе Владимира была внесена ошибочная запись о смерти человека, и теперь прокуратура обратилась с иском в суд, добиваясь восстановления мужчины в правах. Сейчас иск находится на рассмотрении.