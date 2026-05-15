Во Владимирской области выбрали лучшую организацию в части охраны труда

. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, Министерство труда и занятости населения региона подвело итоги областного конкурса на лучшую организацию охраны труда. Этот конкурс проводится с 2025 года в рамках нацпроекта «Кадры».

Главная цель мероприятия — отметить предприятия и организации, создающие наиболее комфортные условия труда для сотрудников.

В конкурсную комиссию вошли представители надзорных ведомств, профсоюзов, объединения работодателей, а также сотрудники Владимирского государственного университета. Оценивали итоги 2025 года с точки зрения производственного травматизма и профилактической работы, а также по мерам, принимаемым в рамках совершенствования условий труда и их результативности.

Победители были определены по восьми номинациям. Так, в производственной сфере победил владимирский завод «Электроприбор», в непроизводственной сфере лучшим стало АО «АБИ Продакт».

В сфере ЖКХ победу одержали МБУ «Хозяйствено-эксплуатационная служба в сфере образования» Меленковского округа и МУП «Водоканал Петушинского района». Среди энергетиков победил «Владимирэнерго», а в сфере образования лучшими признали школу №21 Коврова и детский сад №19 города Костерево, а также детский сад №18 ОЦ №1 Владимира.

Среди малых предприятий численностью до 100 сотрудников победу одержал «Учебный центр «Синтез», а региональный Кадровый центр «Работа России» победил в номинации «Лучшая организация работы по охране труда в социальной сфере».

Победителей наградят в октябре во время Всероссийской недели по охране труда.