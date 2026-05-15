Власти Владимирской области еще раз напомнили о безопасном поведении

Министр региональной безопасности Николай Машков и заместитель начальника Главного управления МЧС России Павел Быков рассказали о том, как владимирцам оставаться в безопасности в нынешнее неспокойное время.

В частности, спикеры рассказали, что сейчас в регионах страны можно услышать сигналы оповещения «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность». В связи с этим возможна подача сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через сирены и другие акустические системы. Впрочем, данные сигналы посылаются через все, что только можно: телевидение, радио, пуш-уведомления в мобильном приложении «МЧС России», СМС. Используется и мессенджер MAX.

При этом власти напомнили, что делать при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». При нахождении в здании нужно укрыться в помещении без окон с несущими стенами, сесть на пол у стены и при необходимости пригнуться, в частном доме – спуститься в погреб. На улице надо пройти в ближайшее здание, подземный паркинг или переход, а при отсутствии поблизости надёжного укрытия использовать для защиты рельеф местности (углубления, выступы, бетонные конструкции).