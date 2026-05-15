Лакинский "Водоканал" оштрафовали за долгое отключение холодной воды

. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Собинская межрайонная прокуратура провела проверку из-за отключения холодной воды в нескольких домах Лакинска во время аварии.

Было установлено, что в январе текущего года из-за прорыва трубы на водопроводных сетях по проспекту Ленина проводились аварийные работы. Из-за этого в ряде многоквартирных домов по проспекту Ленина и по улице Лермонтова не было холодной воды.

При этом сроки перерыва подачи воды ресурсоснабжающей организацией не соблюдены – жители были лишены воды фактически на 3 дня – с 16 по 19 января и с 24 по 26 января, - отмечают в надзорном ведомстве.

На должностное лицо муниципального предприятия было заведено 2 дела об административном правонарушении. Виновному назначен штраф. А жителям был произведен перерасчет платы за услугу холодного водоснабжения.