Во Владимире директора по логистике осудили за получение коммерческого подкупа

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 42-летняя жительница Владимира обвинялась в получении особо крупного коммерческого подкупа.

Судом установлено, что женщина работала директором по международной транспортной логистике в одной из крупных коммерческих организаций, входящих в холдинг по производству запорной арматуры труб и комплектующих.

Следователи выяснили, что директор по логистике получала деньги от фирмы из Москвы, занимающейся международными перевозками, и за это лоббировала интересы данного перевозчика, помогая ему получать контракты. При этом другие транспортные компании предлагали более низкие по стоимости услуги на международные контейнерные перевозки.

За тайную помощь женщина-директор дважды получила в 2024 году от руководителя фирмы-перевозчика более 1,5 миллионов рублей в общей сложности. Средства перечислили на ее счет в банке.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 3 миллиона рублей с лишением права заниматься организацией грузоперевозок в коммерческих организациях в течение 4 лет.

Также в ходе расследования сотрудники регионального СУ СКР арестовали ее автомобиль «Киа Спортейдж» стоимостью около1 миллиона рублей. Кроме того, суд конфисковал у нее 1,5 миллиона рублей, полученных в виде подкупа.

Ранее был осужден и дававший деньги директор фирмы-перевозчика, которого оштрафовали на 1,5 миллиона рублей и запретили занимать руководящие должности в коммерческих структурах на 1 год 3 месяца.