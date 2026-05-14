НовостиОбщество14 мая 2026 13:41

В образовательных учреждениях Владимира прошли тренировки в случае угрозы БПЛА

Подобные тренировки будут проводиться во все социальных учреждениях
Виктория СУХОВА
фото с сайта администрации Владимира

Во Владимире прошли учебные тренировки для директоров школ и образовательных центров, заведующих детских садов. Они необходимы для отработки действий персонала и детей при угрозе атаки БПЛА или ракетной опасности.

В ходе встреч рассматривались вопросы организации помещений для укрытия в случае атак и требования к их оснащённости. Проговаривались действия, которые необходимо совершить при сигнале атаки.

Участник движения «Юнармия» Семён Захаров подчеркнул, что такие учения проходят регулярно два раза в год. В этом году количество учений увеличилось. Это необходимо для того, чтобы дети могли адаптироваться к чрезвычайной ситуации и знали, как себя вести.

Подобные тренировки будут проходить во всех детских садах, школах, учреждениях здравоохранения, культуры и т.д.