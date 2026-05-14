Во Владимире прокуроры вскрыли нарушение прав работников «Красного креста»

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира еще в 2025 году провело проверку соблюдения требований охраны и оплаты труда в Городской клинической больнице скорой помощи, также известной, как «Красный крест».

В ходе проверки установлено, что в учреждении не была проведена внеплановая оценка условий труда сотрудников в связи с изменением условий их работы. Речь идет о том, что с 2020 года в некоторых отделениях находились пациенты с коронавирусной инфекцией.

Проведение такой оценки было необходимо в отделении сочетанной травмы, отделении анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии, в хирургических отделениях №1 и №2, а также в нейрохирургическом отделении травмоцентра первого уровня.

По результатам проверки еще в июле 2025 года главному врачу медучреждения было внесено представление, и теперь по результатам проведенной оценки условий труда на 46 рабочих местах из 62 был повышен класс условий труда.

Повышение данного класса влечет для сотрудников дополнительные гарантии и повышенные выплаты.

Теперь такую же оценку осталось провести в отделении нейрохирургии. Этот вопрос остается на контроле надзорного ведомства областного центра.