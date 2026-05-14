8 тысяч владимирских школьников посетили профтуры на предприятия региона

С сентября 2025 года по май 2026 года 8300 школьников Владимирской области приняли участие в профтурах Кадрового центра «Работа России».

Специалисты организовали экскурсии на 130 предприятий региона. Старшеклассники изучали производственные процессы, технологии и оборудование, встречались с сотрудниками, узнавали о требованиях к подготовке специалистов, программах наставничества и стажировок.

По словам директора Кадрового центра области Натальи Пеньковской, увеличилось число работодателей, готовых принимать школьников, также появились новые партнеры в производственном секторе, в сфере сельского хозяйства и гостиничном бизнесе.

До конца учебного года запланировано более десятка профтуров, в том числе на аграрные, промышленные предприятия и в компании, которые оказывают бытовые услуги населению.