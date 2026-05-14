Во Владимире завершается установка памятника пограничникам

Представители администрация Владимира провели выездное совещание, посвященное установке памятника Владимирским пограничникам на пересечении улиц Горького и Белоконской. В ближайшее время скульптуру мемориала установят на фундамент, который, в настоящий момент, уже обустроен.

Напомним, что автором скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений» стал Николай Клименко. Сейчас заключен муниципальный контракт на изготовление и установку авторского произведения скульптуры. Стоимость изготовления скульптуры и её установка составила более 5 миллионов рублей. Еще 820 тысяч рублей предусмотрено на устройство фундаментной части и постамента.