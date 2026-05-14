Во Владимире девушка-водитель погибла в ДТП в микрорайоне Юрьевец

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, 14 мая в 10.15 на 17 километре западного соединения федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга» в микрорайоне Юрьевец 21-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Шевроле Лачетти», двигаясь по левой полосе в сторону Москвы, при перестроении столкнулась с ехавшим попутно большегрузом «ДАФ» под управлением 46-летнего шофера.

От удара «Шевроле» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером «Киа Спортэйдж» под управлением 48-летнего автолюбителя.

К сожалению, в результате ДТП управлявшая «Лачетти» девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Также пострадала 57-летняя пассажирка «Киа», которую врачи «скорой помощи» увезли в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. В ГАИ еще раз просят водителей быть предельно внимательными и осторожными.